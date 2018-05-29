Görev dağılımı yapılacak
Cimbom'da mazbata töreni bugün 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda olacak. Ardından gözler yönetim kurulunun gerçekleştireceği ilk toplantıya çevrilecek. Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde bir araya gelecek olan yeni yönetim arasında görev dağılımı gerçekleşecek. Abdurrahim Albayrak 2'nci Başkan olarak görev yapacak.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Görev dağılımı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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