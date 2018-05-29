Görev dağılımı yapılacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    dağılımı yapılacak

    Görev dağılımı yapılacak
    Cimbom'da mazbata töreni bugün 16.00'da Stadı'nda olacak. Ardından gözler yönetim kurulunun gerçekleştireceği ilk toplantıya çevrilecek. Başkan yönetiminde bir araya gelecek olan yeni yönetim arasında dağılımı gerçekleşecek. Abdurrahim Albayrak 2'nci Başkan olarak görev yapacak.
    1. 29.5.2018
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