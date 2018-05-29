Çeşme sarı-kırmızı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Çeşme sarı-kırmızı

    Çeşme sarı-kırmızı
    'un Gerze ilçesinde 'ın şampiyon olması sebebi ile çeşmeler sarı-kırmızılı renklere boyandı. İlçede geleneksel hale gelen uygulama kapsamında çeşmelerin sarı-kırmızılı renklere bürünmesi taraftarı da sevindirdi. ultrAslan Temsilciliği'ne bağlı üyeler her yıl şampiyon takımın rengine bürünen çeşmeleri sarı-kırmızıya boyamaktan büyük keyif aldıklarını kaydettiler.
    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çeşme sarı-kırmızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN