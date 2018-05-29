Galatasaray'da Jason Denayer'in yeri Paulo Diaz'la doldurulacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da 'in yeri Paulo 'la doldurulacak

    Galatasaray'da Jason Denayer'in yeri Paulo Diaz'la doldurulacak

    Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti geçtiğimiz sezon başında ikinci kez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiraladığı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak için çalışmalara başlasa da Arjantin'den flaş bir transfer iddiası geldi.

    1. 29.5.2018 10:19
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