Galatasaray'da Jason Denayer'in yeri Paulo Diaz'la doldurulacak
Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti geçtiğimiz sezon başında ikinci kez İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiraladığı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak için çalışmalara başlasa da Arjantin'den flaş bir transfer iddiası geldi.
- 29.5.2018 10:19
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Galatasaray'da Jason Denayer'in yeri Paulo Diaz'la doldurulacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.