198 Locaya sahip Türk Telekom Stadı'nda sezonun sona ermesiyle birlikte 100'e yakın loca boşa çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da yeni yönetim localardan ciddi gelir hedefliyor. Koltuk sayısı 8-16 arasında değişen locaların bir sezonluk kiralama bedeli ortalama 25 bin dolar. Sarı-kırmızılı kulüp kısa vadede sıcak para çözümünü loca satışında buldu ve yaklaşık 2.5 milyon Dolar gelir bekleniyor. Loca alacak taraftarlara kulüp üyeliğinde öncelik tanınacağı öğrenildi.

ASLANTEPE BAKIMDA

Sezon ortasında hibrit çime geçen Türk Telekom Stadı'nda çalışmalar başladı. Hibrit zemin kaldırıldı ve yeniden çim ekildi. Kumlama ve tohumlama işleminden sonra çimlerin yeniden çıkması için ışık ünitelerinden destek alınacak. İngiltere Futbol Federasyonu'nun başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde stat yeni sezon öncesi hazır hale gelecek. (Sabah)