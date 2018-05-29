Galatasaray localardan 2.5 milyon Dolar kazanacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    localardan 2.5 milyon kazanacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> localardan 2.5 milyon <a href="/index/dolar?id=a458a4a5-48ba-4760-b969-dce4077512fb" class="" rel="tag">Dolar</a> kazanacak

    198 Locaya sahip Stadı'nda sezonun sona ermesiyle birlikte 100'e yakın loca boşa çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 'da yeni yönetim localardan ciddi gelir hedefliyor. Koltuk sayısı 8-16 arasında değişen locaların bir sezonluk kiralama bedeli ortalama 25 bin . Sarı-kırmızılı kulüp kısa vadede sıcak para çözümünü loca satışında buldu ve yaklaşık 2.5 milyon gelir bekleniyor. Loca alacak taraftarlara kulüp üyeliğinde öncelik tanınacağı öğrenildi.

    ASLANTEPE BAKIMDA
    Sezon ortasında hibrit çime geçen Stadı'nda çalışmalar başladı. Hibrit zemin kaldırıldı ve yeniden çim ekildi. Kumlama ve tohumlama işleminden sonra çimlerin yeniden çıkması için ışık ünitelerinden destek alınacak. İngiltere Futbol Federasyonu'nun başçimcisi olan Alan Ferguson'ın kontrolünde stat yeni sezon öncesi hazır hale gelecek. (Sabah)

    1. 29.5.2018 07:19
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