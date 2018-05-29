Fransa'dan Feghouli i.in geliyorlar
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ye sürpriz talip!

    Sofiane Feghouli'ye sürpriz talip!

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray formasıyla şampiyon olarak tamamlayan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip var.

    1. 29.5.2018 07:12
    2. Güncelleme: 29.5.2018 07:37
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