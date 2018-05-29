Emre Mor ancak Fatih Terim ile parlar

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e büyük fark attı. Bunu neye bağlıyorsunuz.

Üyeler Mustafa Cengiz'i neden tercih etti?

Başkan Mustafa Cengiz, 4 aylık süreçte camiaya hep sevgi, sinerji ve dostluk aşıladı.

Kurumlarla, kişilerle kavga etmediği gibi geçmişin hesabını sormadı. Ancak aldığı emanette göze çarpan arızaları, eksiklikleri hem camiasıyla hem de taraftarlarıyla paylaşmaktan kaçınmadı.

Şeffaf ve adil oldu. Söylemleriyle eylemleri arasında hiç tutarsız davranmadı. Galatasaray şampiyon olduktan sonra 3 yıllık başkanlığa talip olurken asla camiaya hayal vaat etmedi. Seçim açıklamalarında yaptıklarını tek tek anlattı ve "Kısa sürede şu para elimize geçti, şuraya harcamalar yaptık.

Bize güvenip seçerseniz yola devam ederiz. Seçmezseniz de G.Saray'ın hizmetinde olmaya devam ederiz" mesajını açık açık verdi. Cengiz'in Özbek'e karşı ezici bir üstünlükle kazandığı haklı zaferinde mütevaziliği, samimiyeti, gerçekçiliği ve şeffaf davranması, uçuk-kaçık vaatlerde bulunmaması başrol oynadı.



* Galatasaray yönetimi yenilendi, işleyişte sorun çıkar mı?

Galatasaray'da çok fazla görmeye alışmadığımız bir jeste Mustafa Cengiz imza attı.

Geçen Perşembe günü Raffles Otel'de düzenlediği üyelere açık iftar yemekli toplantıda yeni ekibini tanıtırken başkan Cengiz, 4 aylık süreçte kendisiyle birlikte görev yapan yönetimini ve kurullarını unutmadı.

Başkan Cengiz değiştirdiği yönetimini ve kurullarını isim isim sahneye çağırdı. Daha sonra 4 aylık süreçte görev yapan ve yeni yönetimde görev almayacak arkadaşları dahil herkese hizmetlerinden dolayı bir başarı plaketi verdi. Sonra da eski ve yeni yönetimde görev alanlar hep birlikte aile fotoğrafında buluştu. Böyle vefalı davranan Mustafa Cengiz'in yönetiminde bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.

Genç yaşta genel müdürlük yapmış ve bürokrasiyi çok iyi bilen Cengiz'in en büyük olayı çalışanların sınırlarını belirlemesidir.



* Galatasaray'a UEFA'dan nasıl bir ceza çıkabilir?

UEFA Başkanı Ceferin devrim yaparak UEFA'nın katı kurallarını kulüplerin lehine yumuşattı.

Tabii ki uyarılara rağmen ders almamaya ve kendini toparlamamaya çalışan kulüplere UEFA'nın bakış açısı "Önce etmeli tekdir.

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" şeklinde olur. Galatasaray'a başkan Mustafa Cengiz'in açıkladığı gibi Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Çünkü başkan Cengiz yönetiminde sergilediği adil ve şeffaf zihniyeti UEFA ile yaptığı görüşmelerde de aynen uyguladı. Yani UEFA'nın elinde Galatasaray'ın iliklerini bile gösterecek güçlü bir röntgen var. Başkan Cengiz ve ekibi mükemmel bir sunumda bulundular.

Galatasaray ile ilgili tüm ekonomik gerçekleri UEFA'ya aktardılar. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'a ya bir transfer limiti gelecek ya da "Sattığın kadar al" denecek.



* Galatasaray'ın gelirleri UEFA'nın kriterlerini karşılayabilecek mi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması katılım payı olarak gelecek paralar başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin elini güçlendirecek. Ayrıca bu sezon başı kombineler satışa çıkacak.

Devler Ligi'ni düşünürsek kombine ve locaların satışta çok büyük talep göreceğine inanıyorum.

Lig şampiyonluğundan da Galatasaray'ın kasasına ciddi bir nakit girişi olacak.



* Galatasaray'ın kadrosu yeterli mi? Hangi bölgelere transfer yapılmalı?

Galatasaray'ın mevcut kadrosu "Derinlik ve yeterlilik" olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak güçte değil. Muslera'nın arkasına gelecek vaat eden genç ve yetenekli bir yerli kaleci alınmalı.

Serdar Aziz, Maicon ve Denayer üçlüsü mutlaka takviye edilmeli.

Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanırken oyunu geriden Popescu kuruyordu. Fatih Terim'in üçüncü gelişinde Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken savunmada Ujfalusi gibi top tekniği yüksek bir oyuncu vardı. Kısacası oyunu geriden kurabilecek bir defans oyuncusu mutlaka alınmalı.

Galatasaray sezonu 1.5 santraforla kapattı. Sezonu Gomis taşıdı.

Fransız golcü krallık tahtına oturmuş ve Galatasaray'ın gol yükünü çekmişse bu tamamen kendisinin iyi bir profesyonel olmasının göstergesidir.

Zirveye oynayan takımlarda en az 3 santrfor olmalıdır.

Öncelik Gomis'in yanına güçlü bir golcü alınmasıdır. Selçuk İnan yaşlandı. Birçok kulvarı taşıması mümkün değil. Orta alana oyunun iki yönünü de oynayabilecek, oyun zekası güçlü bir isim transfer edilmeli. Belhanda giydiği 10 numaranın hakkını tam veremedi.

Üstelik maliyeti de yüksek.

Fatih Terim ne düşünür bilemem ama Belhanda'yı elden çıkarıp yerine Wesley Sneijder tipi bir 10 numara alınabilir.



* Emre Mor'un transferde adı geçiyor. Faydalı olur mu?

Emre Mor kiralık olarak düşünülüyor.

Emre'yi A Milli Takım'a Fatih Terim almıştı. Yani Terim, Emre'nin huyunu suyunu çok iyi biliyor. Eğer Emre Mor futbol vitrininde parlamak istiyorsa bunu da ancak Fatih Terim ile gerçekleştirebilir.



* Kiralık oynayan Yuto Nagatomo kalmalı mı, bonservisi alınmalı mı?

Nagatomo ayağının tozuyla G.Saray'ın kazandığı şampiyonluğa katkı sağladı. Japon yıldız hem sempatik hem de çevresine enerji veriyor. Kiralık futbolcularda kısa sürede Nagatomo'nun yakaladığı uyumu bulamazsınız. Terim'in İtalya'da müthiş bir çevresi var.

Eğer bonservis bedeli G.Saray'ın bütçesine uyarsa Japon yıldız transfer edilmeli.