G.Saray'dan ilk ayrılan isim Eren Derdiyok oldu
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    takımda ayrılıyor

    Eren Derdiyok takımda ayrılıyor

    ’den Basel ile birkaç Alman kulübünden teklifler alan , Terim ve yönetime ayrılık kararını iletecek...

    Sezonun bitmesiyle beraber 'dan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu sezon Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan 'un sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeye karar verdiği öğrenildi.

    KOLAYLIK İSTEYECEK
    Milli Takımı'nın formasını giyen Eren'e en yakın ilginin Basel'den olduğu belirtiliyor. Ayrıca birkaç Alman kulübünün de tecrübeli forvete teklif yaptığı ifade edildi. Eren Derdiyok'un kısa süre içinde ve yönetime ayrılık kararını ileteceği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu transferinde kolaylık da talep edecek.

    1. 28.5.2018 07:33
    2. Güncelleme: 28.5.2018 10:51
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