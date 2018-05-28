Terim'den Carole veto!
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    yine kiralık gönderilecek!

    Lionel Carole yine kiralık gönderilecek!

    yıldız yeni sezon kampına katılacak. Ancak Terim’in Carole’a sıcak bakmadığı öğrenildi....

    Sezon başında Sevilla'ya kiralanan fakat 'da tutunamayan , 'a dönüş hazırlığında... sol bek sezon öncesi hazırlık kampında hazır olacak ve göze girmeye çalışacak. Fakat 'in Carole'a soğuk baktığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Nagatomo'nun yanı sıra Carole'dan daha kaliteli bir sol bek takviyesi düşündüğü ifade ediliyor.
    1. 28.5.2018 07:14
    2. Güncelleme: 28.5.2018 07:50
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