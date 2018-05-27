Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Galatasaray ve 'ın Emre Akbaba derbisi

    'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 14 gol atıp, 8 asist yapan Emre Akbaba devleri peşine taktı.

    'tan sonra Galatasaray da 25 yaşındaki orta sahaya kanca attı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi ve Fatih Terim kozunu kullanarak, Emre'yi ikna etmeye çalışıyor.
    1. 27.5.2018
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