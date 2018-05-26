Krasnodar'lı Ivan'ın menajerinden açıklama: "Galatasaray'a gitmesini söyledim"
Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer açıklaması Romanya'dan geldi. Şu anda Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Andrei Ivan'ın eski menajeri Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.
- 26.5.2018 12:03
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Krasnodar'lı Ivan'ın menajerinden açıklama: "Galatasaray'a gitmesini söyledim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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