Krasnodar'lı Ivan'ın menajerinden açıklama: "Galatasaray'a gitmesini söyledim"

Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer açıklaması Romanya'dan geldi. Şu anda Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Andrei Ivan'ın eski menajeri Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.