Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz'e tebrik
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Cengiz tebrik edilerek, "Ülkemizin güzide kulüplerinden Galatasaray'a yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
- 26.5.2018 23:40
- Güncelleme: 26.5.2018 23:57
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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