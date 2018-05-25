Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz'e tebrik – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Beşiktaş Kulübünden 'e tebrik

    Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz'e tebrik

    Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen 'i tebrik etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Cengiz tebrik edilerek, "Ülkemizin güzide kulüplerinden Galatasaray'a yeniden başkan seçilen 'e ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

    1. 26.5.2018 23:40
    2. Güncelleme: 26.5.2018 23:57
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