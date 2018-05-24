Medyanın yıldızı Fatih Terim – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Medyanın yıldızı

    Medyanın yıldızı Fatih Terim

    Terim 12 bin 119 haberle gazetelerde en çok konuşulan isim oldu

    'ın başında 7. şampiyonluğuna ulaşan , medyanın en çok konuştuğu isimdi. Terim 12 bin 119 habere konu oldu.

    - Ocakta seçime giden yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yerine seçilen ise 4 bin 280 haberle öne çıktı.

    - Ajans Press'in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcusu tahmin edileceği gibi ...
    1. 24.5.2018
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