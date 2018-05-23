Muslera: "Beni kovmaları lazım"

Muslera, Galatasaray'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını ifade etti. Galatasaray ile 3 yıl sözleşmesi bulunan başarılı eldiven, "Kalecilerin durumu daha farklı. Diğer oyunculardan daha uzun yıllar oynayabiliyorlar. Geleceği tabii ki kimse bilemez ama bütün samimiyetimle söylüyorum: Galatasaray beni kovmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Uzun yıllar kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.