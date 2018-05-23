Muslera: "Beni kovmaları lazım" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Beni kovmaları lazım"

    Muslera: "Beni kovmaları lazım"

    , 'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını ifade etti.

    , 'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını ifade etti. Galatasaray ile 3 yıl sözleşmesi bulunan başarılı eldiven, "Kalecilerin durumu daha farklı. Diğer oyunculardan daha uzun yıllar oynayabiliyorlar. Geleceği tabii ki kimse bilemez ama bütün samimiyetimle söylüyorum: Galatasaray beni kovmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Uzun yıllar kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.

    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera: "Beni kovmaları lazım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN