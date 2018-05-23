Nagatomo Galatasaray'ı seçti
Japon yıldız "Yüzde yüz kalmak istiyorum" dedi.
Galatasaray'ın Inter'den yarım sezonluğuna kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu ve Fatih Terim ile Galatasaray'ın kendisini bambaşka bir insana dönüştürdüğünü belirterek, "Yüzde yüz kalmak istiyorum" dedi. Yıldız sol bek, "Karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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