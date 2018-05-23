Nagatomo Galatasaray'ı seçti – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Nagatomo 'ı seçti

    Nagatomo Galatasaray'ı seçti

    Japon yıldız "Yüzde yüz kalmak istiyorum" dedi.

    'ın Inter'den yarım sezonluğuna kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu ve ile Galatasaray'ın kendisini bambaşka bir insana dönüştürdüğünü belirterek, "Yüzde yüz kalmak istiyorum" dedi. Yıldız sol bek, "Karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

    1. 23.5.2018
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