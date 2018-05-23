Nagatomo Galatasaray'ı seçti

Galatasaray'ın Inter'den yarım sezonluğuna kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu ve Fatih Terim ile Galatasaray'ın kendisini bambaşka bir insana dönüştürdüğünü belirterek, "Yüzde yüz kalmak istiyorum" dedi. Yıldız sol bek, "Karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.