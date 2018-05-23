Dursun Özbek: "Şampiyon takımı biz kurduk"
Dursun Özbek, A Spor'da çarpıcı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılıların geleceği için büyük bir faaliyet içinde olduklarını söyleyen Dursun Özbek, “Kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız” iddiasında bulundu.
TERİM'İ GETİREN BİZİZ
Yönetimde bulundukları sezon başında yeni bir yapılanmaya gittiklerini kaydeden Özbek, "Bugüne kadar konuşmamamızın nedeni bu yürüyüşe zarar vermemek içindi. Takımı kuran ve Fatih Terim'i getiren yönetimiz. Bu takımın başarıya, şampiyonluğa ulaşması için finansal yapıyı hazırladık. Aralık sonunda takım zaten liderdi. Biz bütün planlamayı yapmıştık. Sene başında 10 transferle yepyeni bir takım kurduk. Fatih Terim'i de getirerek kurduğumuz takımı taçlandırdık. Burada Fatih hocanın başarısı ve emeği çok fazla. O geldi ve takımı şampiyon yaptı" ifadelerini kullandı.
İMPARATOR İTİRAFI
Bu şampiyonluğun planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu da vurgulayan Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti: Biz yönetime geldiğimizde takım UEFA'dan men cezası almıştı. Takımda 44 oyuncu vardı. Şişkin olan kadroyu indirdik, maaşları düzenlemek zorundaydık. Bunların hepsi zaman aldı. 2017-2018 sezonuna hazır geldik. Fatih Terim ile Galatasaray etle tırnak gibidir. Hamza hoca ile yollarını ayırdığımızda Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüm, 'Hocamıza ihtiyacımız var, geri istiyoruz' dedim. Demirören o zaman Terim'in bir projeyle geldiğini ve müsaade edemeyeceğini söyledi. Ara dönemde teklif götürdüm. Hoca da kabul etti.
UÇAKLAR İNECEK
Dursun Özbek, seçilmeleri halinde taraftarlara müjdeyi verdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı takıma takviye yapılması gerektiğinin altını çizen Özbek, "Şampiyonlar Ligi farklı bir kategori. Orada yarışacak kaliteye çıkmalıyız. Seçilmemiz halinde hocamızla konuşup, yapılacak takviyeleri belirleyeceğiz. Uçaklar inecek" sözlerini sarfetti.
Galatasaray'ın şampiyonluğunun kendisi için önemli olduğunu söyleyen Özbek, "Bir yatırım yaptık ve karşılığını almamız lazımdı. Bu yürüyüşü bozmamak için ne derlerse hiç sesimizi çıkarmadık. Seçim sürecinde konuşmalar, polemikler şampiyonluk yürüyüşünü sekteye uğratabilirdi. Fatih hoca durup dururken 'konsantrasyon' demedi. O mesajı boşuna vermedi" diye konuştu.
5. YILDIZI DA ÖNCE G.SARAY TAKACAK
"Sarı-kırmızı aşkla bu hizmeti yapıyoruz" diyen Dursun Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmenin dönemi yok. Ailem tabii ki önemli ama Galatasaray'a hizmet etmek çok değerli. 20 yıldır gururla bu kulübe hizmek etmeye çalışıyorum. Ocak ayından bu yana da muhasebe yapabildik. Çok verimli bir 4 ay geçirdik ve dersler çıkardık. Galatasaray'ın geleceğini planlamak için ekibimizle bir araya geldik. Kulübün geleceğini planlamak için büyük bir faaliyet içindeyiz. Biz Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşıyacağız. 5. yıldızı da önce biz takacağız" ifadelerini kullandı.
ASAMOAH İLE ANLAŞMIŞTIK
Uzun süre Galatasaray'ın listesinde yer Kwadwo Asamoah ile ilgili Dursun Özbek'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Juventus'un Ganalı yıldızı ile devre arasında anlaştıklarını söyleyen Özbek, "Menajeri 10 Şubat'ta Milano'da bizi bekliyordu. Önümüzdeki sezon için sözleşme imzayacaktık. Bu haziranda kadromuza katacaktık. Çok önemli bir oyuncuyodu Listemizin başında Asamoah vardı" dedi. Özbek, Ndiaye'nin satılmasını da şu sözlerle değerlendirdi: Ndiaye çok iyi bir futbolcu. Ben onu satmazdım. 6 ay evvel ben getirmiştim. En çok güvendiğimiz, birinci transferimizdi. Orta sahayı dirençli tutmak amacıyla almıştık.
G.SARAY MÜHRÜNÜ BOĞAZA KOYACAĞIZ
Sarı-kırmızılıların 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine hazırlanan Dursun Özbek, Galatasaray Adası ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Ada'da 1800'lü yıllarda Balyan Ailesi'ne ait 2.5 katlı köşkün o dönemdeki fotoğraflarını bulduklarını söyleyen Özbek, "Tüm izinlerin alınmasından sonra burayı aslına uygun olarak restore edeceğiz. Birinci işimiz adaya bu köşkü yaptırmak olacak. Orası Galatasaray'ın boğazdaki mührüdür. Genel kurul iradesine bağlı olarak o mührü oraya koyacağım" dedi.
KUTLAMALAR SAHADA SAVAŞANLARIN HAKKI
Şampiyonluk kutlamalarında kendisine teşekkür edilmemesini sorun yapmayan Dursun Özbek, "Şampiyonluk kutlamaları, sahada savaşarak kazananların hakkıdır. Bize yaşattıkları mutluluk yetiyor zaten. Dolayısıyla bir üzüntü içerisinde değilim. Herhangi bir beklentim de yoktu. Helal olsun bu çocuklara, bize bu mutluluğu yaşattılar. Mutluluktan uyuyamıyorum" şeklinde konuştu.
PARA CEZASI GELECEK
Dursun Özbek, Galatasaray'ın UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) talimatlarına uymadığı için alacağı ceza için şu ifadeleri kullandı: "UEFA, finansal kulübün verilerini incelemiştir. Ona bağlı olarak bir yol haritası yaptı. 'Şu kadar harcama yap, şu kadar maaş ver' diyecektir. Bunun için de bir para cezası mutlaka gelecektir. UEFA ile yapılacak anlaşmayı yeni yönetimin imzalaması gerekiyor."
BİZ BİR BÜTÜNÜZ
Mevcut yönetimi eleştirmek istemediğini söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray bir bütün. Ben de Galatasaray Lisesi mezunuyum. 500 yıllık bir kültür. Herkes iftihar eder. Hayatımda bütün kazandıklarımın sebebi lise olmuştur. Yönetim Kurulumuzda 6 liseli, 9 lisesiz var. Galatasaray'ın başarısı bir bütünlüğün oluşmasıyla meydana geliyor" dedi.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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