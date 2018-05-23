İşte Galatasaray'ın şampiyonluğunun hikayesi!
Tudor'un gönderilmesinin ardından camiada herkes sabırsızlıkla Fatih Terim'in gelmesini bekliyordu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, her gün sosyal medyadan Fatih Terim'e çağrıda bulunuyordu. Başkan Dursun Özbek, herkesten saklayarak gittiği görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldı. G.Saraylı Fatih Terim, 4. kez yuvasına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, ‘Nerede kalmıştık’ tweet’iyle taraftarları coşturdu.
21 ARALIK'TAN 21. ŞAMPİYONLUĞA
21 Aralık akşamı, basında hiç kimse Başkan Dursun Özbek'in Fatih Terim ile görüşme yaptığını bilmiyordu. Ta ki Fatih Terim'in, saat 23.30'u gösterdiğinde, "Nerede kalmıştık" diyerek Galatasaray'ın twitter hesabını etiketleyip, attığı tweete kadar... Sarı-kırmızılılar, bu tweeti görünce gözlerine inanamadı. Şüphesiz ki taraftar baskısı, şampiyonluğun bu yıl zorunlu hale gelmesi ve Mayıs vurgusu Terim'i getirdi. Tudor gönderildikten sonra bazı yöneticilerin, "Terim gelirse kendimi yakarım" dediği ortaya çıktı. Ancak Fatih hocanın yuvasına 4. kez dönmesiyle bu yöneticiler bir anda sessizliğe büründü...
BU BİR MEYDAN OKUMADIR
G.Saray'da teknik direktörlük kariyerine ilk olarak 1 Temmuz 1996'da başlayan Terim, ilk ayrılışını 2000 yılında gerçekleştirdi. 2002'de ikinci kez gelip 2004'te yeniden ayrılan tecrübeli hoca, 2011'de üçüncü sefer takımın başına geçmişti. İmparator, 2013'te ayrıldığı sarı-kırmızılı camiaya 2017 Aralık ayında dördüncü kez hoca olarak geri döndü. 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası kazandırdığı takımının başına geri dönen İmparator, imza töreninde, "Bu bir meydan okumadır. Benim de gerçekleştirmek istediğim hayallerim var" ifadelerini kullandı. Eskisinden daha hırslıydı...
TÜRK TELEKOM ADETA YIKILDI
İmparator, kulüp maddi sıkıntı içerisinde olduğu için aylık sadece sembolik bir miktar olan 1905 TL maaş aldı. İmza attıktan iki gün sonra ilk maçına Türk Telekom Stadı'nda Göztepe karşılaşmasıyla çıkan Terim'e taraftarlar büyük ilgi ve sevgi gösteriyordu. Fatih'in Aslanları, rakibini 3 golle yıkarken, stadyum "İmparator Fatih Terim" sesleriyle inliyordu. Galatasaray, ligin ilk devresini lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde tamamladı.
TERİM İLE AİLE HAVASI
Igor Tudor'un sert mizacı, kayıplardan sonra sürekli olarak futbolcuları suçlaması, takımda soğuk rüzgârlar estirdi. Hırvat teknik adam kulüpten ayrıldıktan sonra göreve gelen Fatih Terim, yardımcıları konusunda ince eledi sık dokudu. 2011- 13 arasında Terim ile birlikte Galatasaray'da görev yapan Ümit Davala ve Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takıma döndü. Terim ayrıca geçen yılları aratan Fernando Muslera için de kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile anlaşarak Brezilyalı hocayı İstanbul'a getirtti.
ÜÇ İSİM KAZANILDI
Terim, Tudor'un gözden çıkardığı kaptan Selçuk İnan'a yeniden görev verdi. Ndiaye'nin satılması, Fernando'nun sakatlanması ile bir anda orta sahası boşalan Aslan'da, lisansı dahi çıkarılmayan Ryan Donk, takıma monte edildi. Adeta yeni bir yıldız transfer edildi. Ayrıca sezon başında ayrılmak istediğini söyleyen ve taraftarla arası bozuk olan Sinan Gümüş'e de Terim'in sihirli değneği dokundu. İmparator, üç isimden de maksimum fayda sağlayacaktı.
SADECE NAGATOMO
G.Saray yönetimi, devre arası transfer döneminde bir sol bek bir de santrfor almak için kolları sıvadı. İsimlerle görüşüldü fakat UEFA yaptırımları yola taş koydu. Terim, sol bek bölgesinde bir eksiklik çektiğini söylüyordu. Transfer döneminin son gününde Inter'in düşünmediği Nagatomo sezon sonuna kadar kiralandı. Japon sol bek, sezon sonu gelecek olan şampiyonlukta önemli bir rol oynayacağından habersiz İtalya'dan yola çıktı...
TWİTTER'DA REKOR KIRDI
Fatih Terim, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece olan 21 Aralık tarihinde saat 23.30'da "Nerede kalmıştık" diyerek Galatasaray resmi Twitter hesabını etiketledi. İmparator, sarı-kırmızılı taraftarların en uzun gecesini attığı tweetle en güzel geceye dönüştürdü. Terim'in attığı tweet, 300 binden fazla beğeni, 170 binden fazla paylaşım, 50 binden fazla cevap alarak Türkiye'de bir tweet'e yapılan en büyük etkileşimi aldı.
YENİ BAŞKAN CENGİZ
Görev süresinin bitimine 6 ay kala seçime giden Dursun Özbek, sandıkta Mustafa Cengiz'e yenildi. Seçilir, seçilmez teknik direktör Fatih Terim'den telefon alan Cengiz, tecrübeli hocanın "Hemen istifa edebilirim" sözlerine, "Hocam siz bizim projemizdiniz. Ayrılık mümkün değil" cevabını verdi.
BADOU NDİAYE SATILDI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye için yaptığı teklifi değerlendirdi. İngiliz ekibinin Senegalli orta saha için yaptığı 16 milyon euroluk teklife onay veren Cengiz yönetimi, gelen parayla takımın alacaklarını ödedi.
İLK KAMPANYA YELLOW FRİDAY
Sürpriz şekilde göreve gelen Mustafa Cengiz, maddi olarak büyük sıkıntı çeken Galatasaray'da taraftarların başlattığı bir kampanyayla şanslı bir başlangıç yaptı. Taraftarlar, kulübe destek olmak için Twitter'dan #YellowFriday (Sarı Cuma) kampanyası başlattı. GS Store'a akın edildi ve iki günde 10 milyon TL'lik bir gelir sağlandı. Camia bununla şampiyonluğa kilitlendi. UEFA görüşmesinde de bu olay anlatıldı.
Savaş ÇORLU
- 23.5.2018
-
Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
-
Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
-
Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluğunun hikayesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.