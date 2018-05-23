İşte Galatasaray'ın şampiyonluğunun hikayesi! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İşte 'ın şampiyonluğunun hikayesi!

    İşte <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın şampiyonluğunun hikayesi!

    'un gönderilmesinin ardından camiada herkes sabırsızlıkla 'in gelmesini bekliyordu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, her gün sosyal medyadan 'e çağrıda bulunuyordu. Başkan , herkesten saklayarak gittiği görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldı. G.Saraylı , 4. kez yuvasına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, ‘Nerede kalmıştık’ tweet’iyle taraftarları coşturdu.

    G.Saray'da Y. Malatya yenilgisiyle Tudor'un ipi çekildi. Başkan Dursun Özbek, hem Hırvat hocayı gönderdi hem de kararı aldı. 'un gönderilmesiyle G.Saray taraftarları sosyal medyadan ve tesislere gelerek "Fatih Terim'i istiyoruz" mesajı verdi. Basın mensupları da Başkan Özbek'i gördükleri her yerde İmparator'u tekrar tekrar sordu. Başkan Özbek, sorulara ve gelen ağır baskıya kaçamak yanıtlar veriyordu. Özbek'in bu tavrı, "Yönetimde Fatih hocayı istemeyenler var" yorumlarının çıkmasına sebep oldu. Özbek'in kararı almasının ardından da "'i istemeyen yöneticiler ile yola devam etmemek için bu kararı aldı" fikrini doğurdu.

    21 ARALIK'TAN 21. ŞAMPİYONLUĞA
    21 Aralık akşamı, basında hiç kimse Başkan Dursun Özbek'in Fatih Terim ile görüşme yaptığını bilmiyordu. Ta ki 'in, saat 23.30'u gösterdiğinde, "Nerede kalmıştık" diyerek Galatasaray'ın twitter hesabını etiketleyip, attığı tweete kadar... Sarı-kırmızılılar, bu tweeti görünce gözlerine inanamadı. Şüphesiz ki taraftar baskısı, şampiyonluğun bu yıl zorunlu hale gelmesi ve Mayıs vurgusu Terim'i getirdi. gönderildikten sonra bazı yöneticilerin, "Terim gelirse kendimi yakarım" dediği ortaya çıktı. Ancak Fatih hocanın yuvasına 4. kez dönmesiyle bu yöneticiler bir anda sessizliğe büründü...



    BU BİR MEYDAN OKUMADIR
    G.Saray'da teknik direktörlük kariyerine ilk olarak 1 Temmuz 1996'da başlayan Terim, ilk ayrılışını 2000 yılında gerçekleştirdi. 2002'de ikinci kez gelip 2004'te yeniden ayrılan tecrübeli hoca, 2011'de üçüncü sefer takımın başına geçmişti. İmparator, 2013'te ayrıldığı sarı-kırmızılı camiaya 2017 Aralık ayında dördüncü kez hoca olarak geri döndü. 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası kazandırdığı takımının başına geri dönen İmparator, imza töreninde, "Bu bir meydan okumadır. Benim de gerçekleştirmek istediğim hayallerim var" ifadelerini kullandı. Eskisinden daha hırslıydı...

    TÜRK TELEKOM ADETA YIKILDI
    İmparator, kulüp maddi sıkıntı içerisinde olduğu için aylık sadece sembolik bir miktar olan 1905 TL maaş aldı. İmza attıktan iki gün sonra ilk maçına Türk Telekom Stadı'nda Göztepe karşılaşmasıyla çıkan Terim'e taraftarlar büyük ilgi ve sevgi gösteriyordu. Fatih'in Aslanları, rakibini 3 golle yıkarken, stadyum "İmparator Fatih Terim" sesleriyle inliyordu. Galatasaray, ligin ilk devresini lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde tamamladı.



    TERİM İLE AİLE HAVASI
    Igor 'un sert mizacı, kayıplardan sonra sürekli olarak futbolcuları suçlaması, takımda soğuk rüzgârlar estirdi. Hırvat teknik adam kulüpten ayrıldıktan sonra göreve gelen Fatih Terim, yardımcıları konusunda ince eledi sık dokudu. 2011- 13 arasında Terim ile birlikte 'da görev yapan Ümit Davala ve Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takıma döndü. Terim ayrıca geçen yılları aratan Fernando Muslera için de kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile anlaşarak Brezilyalı hocayı İstanbul'a getirtti.

    ÜÇ İSİM KAZANILDI
    Terim, 'un gözden çıkardığı kaptan Selçuk İnan'a yeniden görev verdi. Ndiaye'nin satılması, Fernando'nun sakatlanması ile bir anda orta sahası boşalan Aslan'da, lisansı dahi çıkarılmayan Ryan Donk, takıma monte edildi. Adeta yeni bir yıldız edildi. Ayrıca sezon başında ayrılmak istediğini söyleyen ve taraftarla arası bozuk olan Sinan Gümüş'e de Terim'in sihirli değneği dokundu. İmparator, üç isimden de maksimum fayda sağlayacaktı.



    SADECE NAGATOMO
    G.Saray yönetimi, devre arası döneminde bir sol bek bir de santrfor almak için kolları sıvadı. İsimlerle görüşüldü fakat yaptırımları yola taş koydu. Terim, sol bek bölgesinde bir eksiklik çektiğini söylüyordu. döneminin son gününde Inter'in düşünmediği Nagatomo sezon sonuna kadar kiralandı. Japon sol bek, sezon sonu gelecek olan şampiyonlukta önemli bir rol oynayacağından habersiz İtalya'dan yola çıktı...

    TWİTTER'DA REKOR KIRDI
    , Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece olan 21 Aralık tarihinde saat 23.30'da "Nerede kalmıştık" diyerek resmi Twitter hesabını etiketledi. İmparator, sarı-kırmızılı taraftarların en uzun gecesini attığı tweetle en güzel geceye dönüştürdü. Terim'in attığı tweet, 300 binden fazla beğeni, 170 binden fazla paylaşım, 50 binden fazla cevap alarak Türkiye'de bir tweet'e yapılan en büyük etkileşimi aldı.

    YENİ BAŞKAN CENGİZ
    Görev süresinin bitimine 6 ay kala seçime giden Dursun Özbek, sandıkta Mustafa Cengiz'e yenildi. Seçilir, seçilmez teknik direktör Fatih Terim'den telefon alan Cengiz, tecrübeli hocanın "Hemen istifa edebilirim" sözlerine, "Hocam siz bizim projemizdiniz. Ayrılık mümkün değil" cevabını verdi.



    BADOU NDİAYE SATILDI
    G.Saray Başkanı , ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye için yaptığı teklifi değerlendirdi. İngiliz ekibinin Senegalli orta saha için yaptığı 16 milyon euroluk teklife onay veren Cengiz yönetimi, gelen parayla takımın alacaklarını ödedi.

    İLK KAMPANYA YELLOW FRİDAY
    Sürpriz şekilde göreve gelen , maddi olarak büyük sıkıntı çeken 'da taraftarların başlattığı bir kampanyayla şanslı bir başlangıç yaptı. Taraftarlar, kulübe destek olmak için Twitter'dan #YellowFriday (Sarı Cuma) kampanyası başlattı. GS Store'a akın edildi ve iki günde 10 milyon TL'lik bir gelir sağlandı. Camia bununla şampiyonluğa kilitlendi. görüşmesinde de bu olay anlatıldı.

    Savaş ÇORLU
    1. 23.5.2018
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