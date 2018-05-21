Galatasaray, 21'i stada astı!
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na dev Galatasaray bayrağı astı. Bayraktaki 21 yazısı dikkat çekti.
Göztepe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bugün yapılacak olan şampiyonluk kutlaması öncesinde Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına dev bir bayrak asan sarı-kırmızılıların, bayrağın üzerine 21 yazması dikkatlerden kaçmadı. 21. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.
- 20.5.2018 18:17
- Güncelleme: 21.5.2018 02:10
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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