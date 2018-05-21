Galatasaray, 21'i stada astı! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    , 21'i stada astı!

    Galatasaray, 21'i stada astı!

    2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan , Stadı'na dev Galatasaray bayrağı astı. Bayraktaki 21 yazısı dikkat çekti.

    2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan , Stadı'na dev Galatasaray bayrağı astı. Bayraktaki 21 yazısı dikkat çekti.

    deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bugün yapılacak olan şampiyonluk kutlaması öncesinde Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına dev bir bayrak asan sarı-kırmızılıların, bayrağın üzerine 21 yazması dikkatlerden kaçmadı. 21. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.
    1. 20.5.2018 18:17
    2. Güncelleme: 21.5.2018 02:10
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