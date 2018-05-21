Dursun Özbek: Yeni döneme hazırız

Yeşilyurt Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen iftarda üyelerle bir adaya gelen Özbek, projeleri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığını hatırlatarak, "Bu şampiyonluğu bize hediye eden, bizi onurlandıran değerli sporcu kardeşlerime, teknik kadroya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. 21. şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığı döneminde önemli projelere imza attıklarını anlatan Dursun Özbek, özellikle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Riva ve Florya projelerinin değerlendirilmesi konusunda yaptıkları anlaşmadan önemli gelir sağladıklarını vurguladı.

Özbek, görevde bulundukları sürede eleştirilere maruz kaldıklarını dile getirerek, "Riva projesinden gelen 340 milyonu Sportif AŞ'ye koyduk. İlk sermaye artışında 45 milyon lira geldi. İkinci sermaye artışına hazırlandık ve şubat ayında 145 milyon lira oradan geldi. Bu paralar Galatasaray'ın finansal zorluktan çıkmasını sağladı." diye konuştu.

Sezon başında çok iyi bir takım kurduklarını aktaran Dursun Özbek, şöyle devam etti:

"Sezon başında çok güzel bir kadro kurduk. Kadromuzun içinde çok değerli bir futbolcuyu devre arasında sattık ve oradan 75 milyon lira geldi. Fatih (Terim) hocayı getirdik, takım şahlandı ve sezon sonunda şampiyon olduk. Şampiyon olduğumuz için UEFA'dan 50 milyon avro para gelecek. Bunları alt alta yazdığınızda 855 milyon lira yapıyor. Bunun yanında mağazacılığın geliri ve sponsorların ilgisi arttı. Bir milyar liranın üzerinde bir hasılat sağlanması önümüzde açık bir şekilde duruyor. Biz 2015 yılından itibaren bir plan yaptık. Burada Emlak Konut ile yapılan Riva projesinin sadece bir gayrimenkul projesi olmadığı, sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için bir araç olduğunu görmenizi istiyorum. Bugünkü şampiyonluk mutluluğunun altında o gün yapılan planlamanın etkisi vardır. O projeler yapılamasaydı, Galatasaray finansal zorluklar içerisinde olsaydı bu şampiyonluk gelir miydi?"

Özbek, ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda seçimi kaybettiklerini anımsatarak, "Biz seçimi kaybettik ve yeni bir yönetim geldi. Aradan geçen bu 4 aylık süreçte yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı gözden geçirdik. Şimdi tazelenmiş yepyeni bir kadroyla, geçmişten aldığımız derslerle yeni döneme hazırız. 26 Mayıs'ta Galatasaray'ı geleceğe taşıyacak planlamalarla geliyoruz. Galatasaray Kulübüne hizmet etmek için adayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yine uçaklar inecek"

Dursun Özbek, göreve geldikleri takdirde takıma takviye yapacaklarını anlatarak, "Şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandık. Geçen transfer döneminde 'Uçaklar inecek.' demiştim. Yine uçaklar inecek. Göreve gelirsek Fatih hoca yönetiminde yapacağımız takviyelerle Şampiyonlar Ligi için çok kuvvetli bir takım kurup, bu mutlu günleri o seviyede de yaşamak arzusunda olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'a daha iyi hizmet etmek için yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimlerle 30 milyon avroluk bir fon oluşturduklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın bundan sonra finansal sorunlarının olmaması gerekir. Galatasaray'da sportif başarıların sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bütün gücümüzü, sportif başarıları sürdürebilir hale getirmek için harcayacağımızdan emin olabilirsiniz. Değerli Galatasaraylılar hizmet için geliyoruz. Hizmet için oylarınıza talibiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, kulübün Kalamış'taki tesislerinde 23 Mayıs Çarşamba günü yapacakları tanıtımla projelerini üyelere anlatacaklarını da sözlerine ekledi.