Rıdvan Dilmen: "Galatasaray TFF'ye teşekkür etmeli" – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : " 'ye teşekkür etmeli"

    Rıdvan Dilmen: "Galatasaray TFF'ye teşekkür etmeli"

    , 'ın şampiyonluğunu yorumladı

    'ın şampiyonluğunu yorumlayan Dilmen şöyle konuştu;

    "Ben her zaman şampiyonlukların hak ediliş şekline bakarım. Galatasaray da bu sezon gerçekten hak ettiği bir şampiyonluğu yaşadı. Taraftarı bütün bir sezon takımın arkasında oldu. 'in gelişi önemli bir rol oynadı ve o kırılma anında Fatih Terim Galatasaray'a herkes güvendi."

    "'ye teşekkür etmeleri lazım. Fatih Terim'i gönderdikleri için. Bu şampiyonluğu taraftara da yazıyorum. Sezon başından bu yana Ostersunds maçından sonra tekrardan geldiler. Taraftar gücü şampiyonlukta çok önemlidir."

    1. 19.5.2018 21:36
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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