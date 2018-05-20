Rıdvan Dilmen: "Galatasaray TFF'ye teşekkür etmeli"
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı
Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumlayan Dilmen şöyle konuştu;
"Ben her zaman şampiyonlukların hak ediliş şekline bakarım. Galatasaray da bu sezon gerçekten hak ettiği bir şampiyonluğu yaşadı. Taraftarı bütün bir sezon takımın arkasında oldu. Fatih Terim'in gelişi önemli bir rol oynadı ve o kırılma anında Fatih Terim Galatasaray'a herkes güvendi."
"TFF'ye teşekkür etmeleri lazım. Fatih Terim'i gönderdikleri için. Bu şampiyonluğu taraftara da yazıyorum. Sezon başından bu yana Ostersunds maçından sonra tekrardan geldiler. Taraftar gücü şampiyonlukta çok önemlidir."
- 19.5.2018 21:36
- Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Rıdvan Dilmen: "Galatasaray TFF'ye teşekkür etmeli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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