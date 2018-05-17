Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den açıklaması!

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a> açıklaması!

    Bugün Cenevre'de UEFA yetkilileri ile görüşecek olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yolculuk öncesi Sabah'ı konuk etti İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

    1. 17.5.2018 00:17
    2. Güncelleme: 17.5.2018 02:37
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