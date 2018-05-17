Fatinoğlu’ndan ilginç proje – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Fatinoğlu’ndan ilginç proje

    Fatinoğlu’ndan ilginç proje

    Başkan adayları arasında yer alan , projelerini anlatmaya devam ediyor.

    Başkan adayları arasında yer alan , projelerini anlatmaya devam ediyor. Göreve gelmesi halinde 'ın maçlarını oynadığı Stadı'nda düğün ve davetler yapacaklarını belirten Fatinoğlu, "Bu organizasyonlarla para kazanmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızda da kulübe gelir kazandıracağız" diye konuştu.

    1. 17.5.2018
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