Fatinoğlu’ndan ilginç proje
Başkan adayları arasında yer alan Ali Fatinoğlu, projelerini anlatmaya devam ediyor.
Başkan adayları arasında yer alan Ali Fatinoğlu, projelerini anlatmaya devam ediyor. Göreve gelmesi halinde Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda düğün ve davetler yapacaklarını belirten Fatinoğlu, "Bu organizasyonlarla para kazanmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızda da kulübe gelir kazandıracağız" diye konuştu.
- 17.5.2018
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
-
Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Fatinoğlu’ndan ilginç proje haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.