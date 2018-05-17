Fatinoğlu’ndan ilginç proje

Başkan adayları arasında yer alan Ali Fatinoğlu, projelerini anlatmaya devam ediyor. Göreve gelmesi halinde Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda düğün ve davetler yapacaklarını belirten Fatinoğlu, "Bu organizasyonlarla para kazanmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızda da kulübe gelir kazandıracağız" diye konuştu.