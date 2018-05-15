Galatasaray'da Göztepe maçı için bilet izdihamı!
Göztepe, sarı-kırmızılı taraftarlar için 450 kişilik yer ayırdı. Abdurrahim Albayrak, “Bilet talebi inanılmaz düzeyde. Kimseyi kırmak istemiyoruz ancak şartlar da ortada” diyerek, anlayış istedi.
ADALETLİ DAĞITILACAK
Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, "Şampiyonluk maçı olması nedeniyle hem taraftarlardan hem de protokolden şimdiye kadar görülmemiş oranda bir bilet talebi var. Kimseyi kırmak ve üzmek istemiyoruz. Ancak şartlar da ortada. Herkesten anlayış bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in az sayıdaki biletin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda yöneticilere talimat verdiği öğrenildi.
Savaş ÇORLU
CUMARTESİ OYNANACAK
Göztepe-Galatasaray karşılaşması, cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Şampiyonluğa ulaşılması halinde pazar günü Türk Telekom'da görkemli bir kutlama yapılacak.
'SIZMA' ÖNLEMİ
Göztepe Kulübü, Galatasaraylı taraftarların Göztepe tribünlerinden de bilet almasını engellemek için bu sezon en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verileceğini duyurdu.
STADA DEV EKRAN
Maça gidemeyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime başvurarak Türk Telekom Stadı'na dev ekran kurulmasını istedi. Onay çıkar ve gerekli izinler alınabilirse şampiyonluk maçını 52 bin kişi Aslantepe'de seyredecek.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Galatasaray'da Göztepe maçı için bilet izdihamı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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