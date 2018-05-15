Galatasaray'da Göztepe maçı için bilet izdihamı! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da maçı için bilet izdihamı!

    Galatasaray'da Göztepe maçı için bilet izdihamı!

    , sarı-kırmızılı taraftarlar için 450 kişilik yer ayırdı. , “Bilet talebi inanılmaz düzeyde. Kimseyi kırmak istemiyoruz ancak şartlar da ortada” diyerek, anlayış istedi.

    'da maçı öncesi 'bilet sıkıntısı' yaşanıyor. Göztepe Kulübü, 9 bin kişilik Bornova Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar için stat kapasitesinin yüzde 5'i oranında kale arkasında 450 adet yer ayırdı. Maçı izlemek için kulübe başvuran Galatasaraylı taraftarların sayısı ise 10 bini aşmış durumda. Yönetim, bilet miktarının 20 katını geçen talepleri karşılayamayınca birçok yönetici çareyi telefonunu kapatmakta buldu.

    ADALETLİ DAĞITILACAK
    Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, "Şampiyonluk maçı olması nedeniyle hem taraftarlardan hem de protokolden şimdiye kadar görülmemiş oranda bir bilet talebi var. Kimseyi kırmak ve üzmek istemiyoruz. Ancak şartlar da ortada. Herkesten anlayış bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in az sayıdaki biletin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda yöneticilere talimat verdiği öğrenildi.

    Savaş ÇORLU

    CUMARTESİ OYNANACAK
    Göztepe-Galatasaray karşılaşması, cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Şampiyonluğa ulaşılması halinde pazar günü 'da görkemli bir kutlama yapılacak.

    'SIZMA' ÖNLEMİ
    Göztepe Kulübü, Galatasaraylı taraftarların Göztepe tribünlerinden de bilet almasını engellemek için bu sezon en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verileceğini duyurdu.

    STADA DEV EKRAN
    Maça gidemeyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime başvurarak Türk Telekom Stadı'na dev ekran kurulmasını istedi. Onay çıkar ve gerekli izinler alınabilirse şampiyonluk maçını 52 bin kişi Aslantepe'de seyredecek.
    1. 15.5.2018
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