Süper Lig'de transfer ihtimali olan futbolcular...
Junior Fernandes
Alanyaspor'da Vagner Love ile olan uyumu ile parıldayan Junior Fernandes, Love'ın Beşiktaş'a transferinin ardından takımdaki sorumluluğu arttı.Bu sezon attığı gollerle Alanya'nın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan 29 yaşındaki oyuncu, transfer yapabilecek bir performans ortaya koyuyor.
Mathieu Valbuena
Aykut Kocaman ile arasındaki sorunlar nedeniyle istediği süreyi alamayan Valbuena, yine de Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında yer alıyor. Oynadığı maçlarda fark yaratan Fransız yıldız, Kocaman'dan beklediği şansı bulamaması durumunda, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.
Anderson Talisca
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitiyor. Portekiz basını uzun süredir Çin ekipleriyle birlikte transfer presinde. Çin'den ciddi rakamlarda teklif aldığı kaydedilen Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'ta kalması zor gözüküyor.
Fernandao
Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in sezonu büyük ihtimalle kapatmış olmasından dolayı, ana forvet olarak düşünülen isim Fernandao oldu. Kocaman'ın görev verdiği Brezilyalı yıldız, skora yaptığı katkıyla da sakatlığını atlattığını gözler önüne serdi. Devre arasında Brezilya'dan önemli teklifler alan Sambacı, sezon sonunda ülkesine geri dönebilir.
Mariano
Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla lig tarihinin en iyi sağ beklerinden biri olması beklenen Mariano, Avrupa'da ve Brezilya'da piyasası olan oyunculardan. 31 yaşındaki oyuncu, ilk yarıdaki performansını sezona yayabilirse, sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray yönetiminin masasında birçok teklif olabilir.
Sofiane Feghouli
Sancılı bir süreçin ardından Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Feghouli, Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Hücumda sarı-kırmızılıları sırtlayan Cezayirli, henüz 28 yaşında ve İngiltere Premier Lig ve La Liga'da ciddi bir tecrübesi var. Sürpriz teklifler ortaya çıkabilir.
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