İtalya'da Roberto Mancini dönemi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da dönemi

    <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>'da <a href="/index/roberto-mancini?id=466c9e7d-21a7-4a2a-8634-be1dff992fff" class="" rel="tag">Roberto Mancini</a> dönemi

    Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, getirildi.

    Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) yapılan açıklamada, milli takımın başına, Mancini'nin geçeceği belirtildi. İtalyan teknik adamın yarın basına tanıtılacağı da paylaşıldı.

    Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, 'de , 'de 'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl göreve başladığı Rus kulübü Zenit'ten dün ayrılmıştı.

    FIGC, milli takımın 2018 'na katılamaması sonrası teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine, 2017'nin kasım ayında son vermişti.

    1. 14.5.2018 23:19
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