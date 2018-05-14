İtalya'da Roberto Mancini dönemi
İtalya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Roberto Mancini getirildi.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) yapılan açıklamada, milli takımın başına, Mancini'nin geçeceği belirtildi. İtalyan teknik adamın yarın basına tanıtılacağı da paylaşıldı.
Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City, Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl göreve başladığı Rus kulübü Zenit'ten dün ayrılmıştı.
FIGC, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamaması sonrası teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine, 2017'nin kasım ayında son vermişti.
- 14.5.2018 23:19
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
İtalya'da Roberto Mancini dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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