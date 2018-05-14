Dursun Özbek'ten flaş seçim kararı: Konsantrasyon
Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Dursun Özbek, seçim çalışmalarıyla ilgili önemli bir karar aldı.
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, takım şampiyonluğa giderken konsantrasyonu bozmamak adına seçim çalışmalarını ertelediklerini açıkladı.
19 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen seçim çalışması yürütmeyen Özbek, şampiyonluk yolunda takıma destek olduklarını belirtti.
Özbek yaptığı yazılı açıklamada, "Renk seçimi sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ederim. Bu vesileyle seçim kampanyamızın da 21. şampiyonluğumuz için camiamızdaki konsantrasyon çağrısına bağlı kalarak Göztepe maçındaki son düdüğün ardından başlayacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK SARI PUSULA
Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.
26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.
- 14.5.2018 21:38
- Güncelleme: 14.5.2018 21:42
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Dursun Özbek'ten flaş seçim kararı: Konsantrasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.