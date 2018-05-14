Dursun Özbek'ten flaş seçim kararı: Konsantrasyon

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, takım şampiyonluğa giderken konsantrasyonu bozmamak adına seçim çalışmalarını ertelediklerini açıkladı.



19 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen seçim çalışması yürütmeyen Özbek, şampiyonluk yolunda takıma destek olduklarını belirtti.



Özbek yaptığı yazılı açıklamada, "Renk seçimi sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ederim. Bu vesileyle seçim kampanyamızın da 21. şampiyonluğumuz için camiamızdaki konsantrasyon çağrısına bağlı kalarak Göztepe maçındaki son düdüğün ardından başlayacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.







DURSUN ÖZBEK SARI PUSULA

Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.

26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.