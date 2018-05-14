Dursun Özbek,
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ten flaş kararı: Konsantrasyon

    Dursun Özbek'ten flaş seçim kararı: Konsantrasyon

    'da 'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı , çalışmalarıyla ilgili önemli bir karar aldı.

    başkan adayı , takım şampiyonluğa giderken konsantrasyonu bozmamak adına çalışmalarını ertelediklerini açıkladı.

    19 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen seçim çalışması yürütmeyen Özbek, şampiyonluk yolunda takıma destek olduklarını belirtti.

    Özbek yaptığı yazılı açıklamada, "Renk seçimi sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ederim. Bu vesileyle seçim kampanyamızın da 21. şampiyonluğumuz için camiamızdaki konsantrasyon çağrısına bağlı kalarak Göztepe maçındaki son düdüğün ardından başlayacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.



    DURSUN ÖZBEK SARI PUSULA
    Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.

    Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı 'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.

    1. 14.5.2018 21:38
    2. Güncelleme: 14.5.2018 21:42
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