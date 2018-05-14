Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11 oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladığı idmanda, beşe beşe çift kale dar alan oyunları üzerinde durulduğu ifade edildi.
Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14.5.2018 19:27
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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