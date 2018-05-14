Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 34. ve son haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, Evkur maçında ilk 11 oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladığı idmanda, beşe beşe çift kale dar alan oyunları üzerinde durulduğu ifade edildi.

    Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi.

    , maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



    1. 14.5.2018 19:27
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