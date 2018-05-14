Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11 oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladığı idmanda, beşe beşe çift kale dar alan oyunları üzerinde durulduğu ifade edildi.

Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.