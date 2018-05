Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Allah bizim yanımızda"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisar maçıyla ilgili çok şeyin konuşabileceğini belirterek, "Ama burada hiçbir şeyin 3 puan kadar önemi yok. İlk yarıya müthiş başladık ama ikinci devre bunu sürdüremedik. 1 penaltı ve 3-4 net pozisyon kaçtı. 3 maç kala deplasmanda oynuyor ve aradaki farkı korumak istiyoruz. Dışarıda ve içeride bir sürü şeyler oluyor. Sevdiğim bir şey değil ama bu da bir oyun şekli. Kötü oynamış olabiliriz ama herkes elinden geleni yaptı ve bu da 3 puana yetti. İleride iyi oyunları takdim ederiz, borçları öderiz. 3 puanlar bazen iyi oyunlardan daha önemlidir" dedi.



PENALTI OLSA YİNE GOMİS ATAR

"Allah'ın adaleti şaşmıyor" diyen Terim, "Herkesin adaleti şaşıyor ama Allah'ın adaleti şaşmıyor. Bunu ben her zaman söylüyoruz. Konuşmuyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz sanılmasın. Her şeyin farkındayız. Mümkünse konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Maç öncesi attığım tweet'in de açıklaması bu. İnanıyorum ki Allah bizim yanımızda. Bu kadar düzgün, doğru ve emek veren bir grubuz" diye konuştu. Gomis'teki düşüşü de değerlendiren Terim, "Bir penaltı daha olsa yine o atar. Kendi istemeyinceye kadar" açıklamasında bulundu.

"KENDİ İSTEMEYİNCEYE KADAR GOMİS'E PENALTILARI ATTIRACAĞIM"

Terim, bir gazetecinin Gomis'te bir düşüş olduğunu hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Golcüler bazen bunu yaşayabilirler, ben de biliyormuşum gibi bir penaltı daha olursa ona attıracağım dedim. Ama penaltıdan daha kolay pozisyonlar vardı ama olmadı. Bugün bizim takımın önemli bir parçasıydı, bizim ona ihtiyacımız var. Bir daha olsa, bir daha attırırız, kendi istemeyinceye kadar. O yüzden biraz morali bozuktu kendisine de aynı şeyleri söyledim, kazandıktan sonra bunlar tolere edilebilir. Kazandıktan sonra çok önemli değil, golcüler bazen tutukluluk yapabilir."







"ENTERESAN İŞLER OLUYOR AMA ALLAH'IN ADALETİ ŞAŞMIYOR"

Bir gazetecinin Terim'in söylediği "Allah'ın adaleti şaşmıyor" sözünün hatırlatması üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Evet, bence o bizi, o her şeyi görüyor ve Allah'ın da adaleti şaşmıyor. Bugün berabere de kalabilirdik, mağlup da olabilirdik, çok farklı da yenebilirdik, kolay bir şey değil. Oyun içinde sakatlıklar filan hepsi... Ama dediğim gibi herkesin adaleti şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor, bunu da her zaman söylüyorum. Çünkü konuşmuyoruz, seslenmiyoruz dediğiniz gibi, bu görmüyoruz veyahut da izlemiyoruz, anlamıyoruz manasına gelmesin, her şeyin farkındayız. mümkünse konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Muhakkak ki bir defa konuşacağım, bu son maçtan sonra mı olur, daha önce mi olur, bilmiyorum, enterasan işler oluyor. Ben de açıkçası bu kadar gergin bir ortamı daha germek istemiyorum. O yüzden adalet şaşmıyor diyorum."

FİKSTÜR TEPKİSİ

Terim, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Braga ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yanlışlıkla cuma gününe alınan maçın iptalini istemeden o müsabakaya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"UEFA'da herhangi bir final karşılaşması öncesi 5 gün önce kimseye gerekçe göstermeden herhangi bir şekilde değiştirebilir misiniz, hadi değiştirin orada bakalım. Ben onun için o tweeti attım, anlamayanlara da söyleyeyim. Neden attığımı anlamayanlar da varmış. Galatasaraylıları uyarıyorum, seçim yarışını saygıyla beklediğim için, altıda herkes teslim etti ondan sonra atmanın sebebi de odur. 30 milyon Galatasaraylıyı hiçe sayıyorsunuz, bu ve buna benzerini bunların hepsini uzun uzun Allah nasip ederse nezaketli şekilde konuşacağız."