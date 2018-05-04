Galatasaray'da yeni 10 numara Sofiane Feghouli
Belhanda cezası nedeniyle Akhisar maçında yer almayacak.
6 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray bu sezon Belhanda'sız 3 maça çıktı. Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 6 puan kaybetti. Kayserispor deplasmanda da ise 3-1 kazanmayı bildi.
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