Galatasaray'da yeni 10 numara Sofiane Feghouli – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da yeni

    Galatasaray'da yeni 10 numara Sofiane Feghouli

    cezası nedeniyle Akhisar maçında yer almayacak.

    çeşitli alternatif oyun planları üzerinde dururken 'nin olarak forma giymesi ağırlık kazandı. Tecrübeli hoca, Cezayirli futbolcuyu orta sahaya çekecek sağ kanatta ise 'e forma verecek.

    6 PUAN KAYBETTİ
    bu sezon 'sız 3 maça çıktı. ve 'ya 2-1 yenilerek 6 kaybetti. deplasmanda da ise 3-1 kazanmayı bildi.
    1. 4.5.2018
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