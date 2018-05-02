İdmanda Donk şoku! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İdmanda Donk şoku!

    İdmanda Donk şoku!
    , Akhisar maçı hazırlıklarına başladı. Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen idmanı yarım bırakırken, tedavisine başlandı. Ayağındaki yaraya dikiş atılan Linnes özel bir bandajla yenilenme antrenmanının tamamında yer aldı.
    1. 2.5.2018
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