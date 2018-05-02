Bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Bilet fiyatları açıklandı

    Bilet fiyatları açıklandı
    Aslan'ın 32. haftada deplasmanda oynayacağı Akhisar maçının bilet fiyatları açıklandı. Yarın satışa çıkacak biletlerle ilgili konuşan Ege ekibinin basın sözcüsü Acar, "Sezon başında belirlediğimiz fiyatlar geçerli. Misafir tribün biletleri 100 TL'den satışa çıkacak" ifadelerini kullandı.
    1. 2.5.2018
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