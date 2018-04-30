Galatasaray'da olağan genel kurula doğru – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da olağan genel kurula doğru

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da olağan genel kurula doğru

    Kulübünün 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ilan eden isimlerden Ali Fatinoğlu, yönetim kurulu listesini 4 Mayıs Cuma günü divan kuruluna sunacağını bildirdi.

    Fatinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "İki yıl önce ''ı Geleceğe Taşıma' projesini hazırlamıştım. Bu kapsamda listemiz oy kaygısı olmaksızın, her bir projemizin alanında uzman Galatasaraylılar tarafından yürütülmesi hedefiyle oluşturulmuştur. Ekip olarak iki aydır her gün bir konuyu ele alıp, çalışma yapıyoruz. Yoğun ve aralıksız çalışmaların sonucunda 'ı layık olduğu şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Listemizi cuma günü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 30.4.2018 14:59
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