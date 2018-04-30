Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ilan eden isimlerden Ali Fatinoğlu, yönetim kurulu listesini 4 Mayıs Cuma günü divan kuruluna sunacağını bildirdi.
Fatinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "İki yıl önce 'Galatasaray'ı Geleceğe Taşıma' projesini hazırlamıştım. Bu kapsamda listemiz oy kaygısı olmaksızın, her bir projemizin alanında uzman Galatasaraylılar tarafından yürütülmesi hedefiyle oluşturulmuştur. Ekip olarak iki aydır her gün bir konuyu ele alıp, çalışma yapıyoruz. Yoğun ve aralıksız çalışmaların sonucunda Galatasaray'ı layık olduğu şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Listemizi cuma günü vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- 30.4.2018 14:59
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Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir
Toplam 6
Yorum
Kalinic siz önce maça çıkın
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Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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