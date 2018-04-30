Galatasaray Fatih Terim ile ezber bozdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ezber bozmaya devam ediyor
- 30.4.2018 14:49
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Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir
Toplam 6
Yorum
Kalinic siz önce maça çıkın
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Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
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