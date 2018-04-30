Sizce hangisi daha iyi? – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Sizce hangisi daha iyi?

    Sizce hangisi daha iyi?

    'de sezon sonuna sayılı günler kala taraftara fikrini soruyoruz... Kıyas bizden tercih sizden... Sizce hangisi daha iyi?

    1. 30.4.2018 15:01
    2. Güncelleme: 30.4.2018 15:26
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