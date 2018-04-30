Sizce hangisi daha iyi?
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna sayılı günler kala taraftara fikrini soruyoruz... Kıyas bizden tercih sizden... Sizce hangisi daha iyi?
- 30.4.2018 15:01
- Güncelleme: 30.4.2018 15:26
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Beşiktaş'ta Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı
Toplam 1
Yorum
Bence Sampiyonluk ve Avrupa Kupalardan oynamak zaten Bitti Artik Larin Oynasin Babel Formsuz Pektemek Oynasin
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 12
Yorum
Gule gule Su ana kadar verdigin hizmetler icin tsk’ler Ama artik zarar vermeye basladin efendi bjk nin efendiligine yakismayan isler yaptin gule gule
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Hasan Ali parmak ısırttı!
Toplam 1
Yorum
karado sen neymişsin be abi
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