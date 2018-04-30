Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti | İşte maçın özeti

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Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor. Süper Lig 'de son yılların en çekişmeli zirve mücadelelerinden birisi yaşanırken Beşiktaş 'ı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, elden ele geçen liderliği geri aldı.Taraftarının desteğini arkasına alan 23. dakikada Fernando ile öne geçen Cimbom ilk yarıyı bu skorla kapattı. 65. dakikada Tosic kırmızı kart görürken kazanılan penaltıyı kullanan Gomis direğe takıldı. Galatasaray'ı rahatlatan ve skoru belirleyen gol ise 70'te Rodrigues'ten geldi. Beşiktaş'tan ilk yarıdaki yenilginin rövanşını alan ve şampiyonluk için artık gün saymaya başlayan sarı-kırmızılılar ayrıca derbi hasretine de son verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye karşı 11 maçtır üstünlük kuramayan Galatasaray yeni bir sayfa açtı. Cimbom, Beşiktaş'ı 5 maç (4M, 1B) sonra mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla 4. sıraya geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'i derbide oynatamazken, yerine Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'yi sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, mecburi olarak yaptığı Serdar Aziz-Maicon değişikliğinin dışında kadroyu bozmamayı tercih etti.

BU SEZON İKİNCİ KEZ 11 YABANCIYLA SAHADA

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı.

Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı.

TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerine yer verilmişti.

Bu açıklama, sarı-kırmızılı kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olurken, durumu netlik kazanmayan oyuncu, Beşiktaş derbisinde kadroya da alınmadı.

TERİM'DEN GÜNEŞ'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğini iletti.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre müsabaka öncesi Beşiktaş soyunma odasına giden Terim, Fenerbahçe derbisinde başına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca Galatasaray taraftarları da "Geçmiş olsun Şenol Güneş" tezahüratı yaptı.

TARAFTARLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Galatasaray-Beşiktaş derbisine futbolseverlerin ilgisi oldukça büyük oldu.

Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi.