Özbek turlara devam ediyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Özbek turlara devam ediyor

    Özbek turlara devam ediyor

    maçı sonrası adaylık açıklaması beklenen liste çalışmalarını sürdürüyor.

    maçı sonrası adaylık açıklaması beklenen liste çalışmalarını sürdürüyor. 'den olumsuz yanıt alan Özbek'in bu kez 'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Aşkın ikna edilirse Özgörkey'den tamamen vazgeçecek.
    1. 27.4.2018
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