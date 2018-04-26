Fatih Terim, Talisca ile yatıyor Quaresma ile kalkıyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    , ile yatıyor ile kalkıyor

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>, <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> ile yatıyor <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a> ile kalkıyor

    Ligin belki de röntgenini çekecek olan derbi öncesinde , ile yatıyor, ile kalkıyor. 'ın iki önemli yıldızını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli teknik adam savunmayı özel olarak uyardı. Ayrıca presin orta sahadan başlamasını, hızlı atakların mutlaka kesilmesini istedi.

    TERiM'iN GÜNEŞ'E MAĞLUBiYETi YOK
    Galatasaray- derbisi, 'nin iki dev hocası ve 'i de bir kez daha karşı karşıya getirecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki hoca 6 kez rakip oldu. Bu maçlardan 4'ü beraberlik ile sonuçlanırken 2'si Fatih Terim galibiyeti ile sonuçlandı. Güneş'in Terim'e karşı henüz galibiyeti bulunmuyor.

    1. 26.4.2018
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