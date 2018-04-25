Rakamlar Selçuk İnan'ı işaret ediyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Rakamlar 'ı işaret ediyor

    Rakamlar Selçuk İnan'ı işaret ediyor

    Selçuk İnan, Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmada yerine girdiği Belhanda'yı gölgede bırakmıştı.

    1. 25.4.2018
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