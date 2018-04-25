Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hafta sonunda yerini Galatasaray-Beşiktaş maçına bıraktı. Son 4 haftaya girilirken üst sırada yer alan 4 takımın da şampiyonluk umudu ve şansı devam ediyor. 30. haftadaki ilk kritik maç cumartesi günü Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında... Pazar günü ise önce Başakşehir, Osmanlı'ya konuk olacak; ardından da Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanacak. 3 karşılaşma da çok önemli ama derbi daha da önemli... Puanlar altın değerinde... G.Saray kazanırsa yoluna devam edecek; puan kaybetmesi ve rakiplerinin kazanması durumunda ise işi oldukça zorlaşacak.

İşte FOTOMAÇ farkıyla, Pazar akşamına kadar kalem kitap elde çok konuşulacak o ihtimaller....