Galatasaray, Beşiktaş’ı yenerse... Ya düğüm ya düğün! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , ’ı yenerse... Ya düğüm ya düğün!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ı yenerse... Ya düğüm ya düğün!

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hafta sonunda yerini Galatasaray-Beşiktaş maçına bıraktı. Son 4 haftaya girilirken üst sırada yer alan 4 takımın da şampiyonluk umudu ve şansı devam ediyor. 30. haftadaki ilk kritik maç cumartesi günü Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında... Pazar günü ise önce Başakşehir, Osmanlı'ya konuk olacak; ardından da Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanacak. 3 karşılaşma da çok önemli ama derbi daha da önemli... Puanlar altın değerinde... G.Saray kazanırsa yoluna devam edecek; puan kaybetmesi ve rakiplerinin kazanması durumunda ise işi oldukça zorlaşacak.

    İşte FOTOMAÇ farkıyla, Pazar akşamına kadar kalem kitap elde çok konuşulacak o ihtimaller....

    1. 25.4.2018
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