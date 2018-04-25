Aleksander Ceferin: Umarım sorun yaşanmaz
İspanyol basınınA konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FFP inceleme sonuçlarının sürdüğünü söyledi. Ceferin, Galatasaray, PSG ve Milan'la ilgili soru üzerine, "Bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Aleksander Ceferin: Umarım sorun yaşanmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.