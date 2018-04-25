Aleksander Ceferin: Umarım sorun yaşanmaz – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : Umarım sorun yaşanmaz

    <a href="/index/aleksander-ceferin?id=a5e26c6d-d2d2-4d05-961b-7bd000eb3ea3" class="" rel="tag">Aleksander Ceferin</a>: Umarım sorun yaşanmaz
    İspanyol basınınA konuşan Başkanı , FFP inceleme sonuçlarının sürdüğünü söyledi. Ceferin, , ve Milan'la ilgili soru üzerine, "Bu kulüpleri bağımsız bir kurum inceleyip onlarla muhatap oluyor. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Umarım üç kulüple ilgili de bir sorun yaşanmaz" dedi.
    1. 25.4.2018
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