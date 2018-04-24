Fatih Terim üç yıldızıyla görüştü: Siz olmadan başaramayız! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    üç yıldızıyla görüştü: Siz olmadan başaramayız!

    Fatih Terim üç yıldızıyla görüştü: Siz olmadan başaramayız!

    Feghouli, Belhanda ve Rodrigues'e takım için çok önemli olduklarını söyleyen Terim "Sizin katkınız olmadan başarmamız zor" dedi.

    1. 24.4.2018 01:03
    2. Güncelleme: 24.4.2018 01:24
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