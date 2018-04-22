Yasin Öztekin'den derbi yorumu: "Başakşehir'i nasıl yendiysek..."
Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, “Başakşehir’i nasıl yendiysek, Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz” dedi
Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu ifade eden Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin, "Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım ama biz buraya 3 puan için geldik. Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0'da öne başladık. Sonradan bazı konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız içinde çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Başakşehir'i yendiğimiz gibi Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz
Haftaya Beşiktaş ile zor maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, "Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir'i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz" diye konuştu.
4 senede 5 tane kupa kazandım
Kupa maçında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarıyla ilgili soruya Yasin Öztekin, şu cevabı verdi: "Akhisar Belediyespor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sonuçta biz kupalara alıştık. 4 senede 5 tane kupa kazandım. O yüzden 6. kupayı da almak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldük, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama olmadı. Bazen olmuyor ama sonuçta bir şampiyonluk daha var. İnşallah o kupayı alıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."
- 22.4.2018 00:07
- Güncelleme: 22.4.2018 01:58
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Yasin Öztekin'den derbi yorumu: "Başakşehir'i nasıl yendiysek..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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