Yasin Öztekin'den derbi yorumu: "Başakşehir'i nasıl yendiysek..."

Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu ifade eden Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin, "Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım ama biz buraya 3 puan için geldik. Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0'da öne başladık. Sonradan bazı konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız içinde çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Başakşehir'i yendiğimiz gibi Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz

Haftaya Beşiktaş ile zor maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, "Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir'i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz" diye konuştu.

4 senede 5 tane kupa kazandım

Kupa maçında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarıyla ilgili soruya Yasin Öztekin, şu cevabı verdi: "Akhisar Belediyespor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sonuçta biz kupalara alıştık. 4 senede 5 tane kupa kazandım. O yüzden 6. kupayı da almak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldük, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama olmadı. Bazen olmuyor ama sonuçta bir şampiyonluk daha var. İnşallah o kupayı alıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."