Kral yine sahnede – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Kral yine sahnede

    Kral yine sahnede

    Aslan'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , 2 maçlık suskunluğunu Alanya karşısında bozdu.

    Aslan'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , 2 maçlık suskunluğunu Alanya karşısında bozdu. Takımın ilk golünü atıp sahada basmadık yer bırakmayan 32 yaşındaki santrfor; mücadelesi, arkadaşlarına yardımı ve hırsıyla yine tam puan aldı. Bu sezon sarı-kırmızı formayla ligdeki 27. golünü kaydeden Gomis, en yakın rakibi 'a da 5 gol fark atıp krallıktaki yerini pekiştirdi. 'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan Gomis, "Şampiyonluğa inanıyoruz. derbisinden de 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 22.4.2018
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