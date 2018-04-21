‘Kupalar kazanacağız’ – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ‘Kupalar kazanacağız’

    ‘Kupalar kazanacağız’
    HDI Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Hüseyin Koç, bu sezon elde ettikleri 4.'lüğün şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Diğer takımların bütçesi bizden fazla. Bu sene tüm oyuncular çok iyi performans sergiledi. Seneye CEV Cup'tayız. Ben Galatasaray'ın kupalar kazanacağına inanıyorum" dedi.
    1. 21.4.2018
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