Sıra Emre Aşık’ta – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Sıra Emre Aşık’ta

    Sıra Emre Aşık’ta

    , , , ve Necati Ateş'le çalışan , ekibe eski bir öğrencisini daha katacak.

    , , , ve Necati Ateş'le çalışan , ekibe eski bir öğrencisini daha katacak. Sarı-kırmızılılara uzun yıllar futbolcu olarak hizmet eden Emre Aşık'ın da Terim'in 'daki teknik heyetine katılması bekleniyor.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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