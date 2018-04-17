Söz Adnan Polat’ta – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Söz <a href="/index/adnan-polat?id=cd2aeb14-3873-4760-8efe-a62740cd00b2" class="" rel="tag">Adnan Polat</a>’ta

    Cimbom'un eski başkanlarından uzun süren sessizliğini bugün bozacak.

    Cimbom'un eski başkanlarından uzun süren sessizliğini bugün bozacak. Polat düzenleyeceği basın toplantısında hem gündemi değerlendirecek hem de başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki sorulara cevap verecek.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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