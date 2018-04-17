Galatasaray soyunma odasında şampiyonluk yemini – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    soyunma odasında şampiyonluk yemini

    Galatasaray soyunma odasında şampiyonluk yemini

    G.Saraylılar, Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında böyle haykırdı: Tarih yazacağız

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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