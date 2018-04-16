Terim'e yan bakılmıyor – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'e yan bakılmıyor

    <a href="/index/terim?id=331ca17c-40a5-4816-83d7-733ccad147a4" class="" rel="tag">Terim</a>'e yan bakılmıyor

    Dün akşam oynanan, belki de Süper Lig'in kaderini belirleyen maçta Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Abdullah Avcı-Fatih Terim serisinin sona ermesi ve Galatasaray'ın 15 maç sonra galip gelmesi gibi ilginç istatistikler ortaya çıktı

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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