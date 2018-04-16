Dün akşam oynanan, belki de Süper Lig'in kaderini belirleyen maçta Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Abdullah Avcı-Fatih Terim serisinin sona ermesi ve Galatasaray'ın 15 maç sonra galip gelmesi gibi ilginç istatistikler ortaya çıktı