Terim'e yan bakılmıyor
Dün akşam oynanan, belki de Süper Lig'in kaderini belirleyen maçta Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Abdullah Avcı-Fatih Terim serisinin sona ermesi ve Galatasaray'ın 15 maç sonra galip gelmesi gibi ilginç istatistikler ortaya çıktı
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
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Aatıf: "Allah Sivaslılardan razı olsun"
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Aatıf, ÖNCE FENERBAHÇE! demiyorsa Sivas'a dönebilir. FB'den Sivas'a gidip gol atınca sevinmemesi normal. Ama tersi olmaz! FB SİVAS DEĞİL.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
Husnu Vaktigelince vida gerekeni verecek ve istenilen rakamlar buyuk olacak sirayla bir genc stoperdaha mitrodavarya bakalim avrupamacarasi yaradm
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Ben Arfa’ya 4 talip birden
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Ben Arfa alınmasın. Bu kez genç ve gelecek vaat eden futbolcular alınsın. En azından bir görelim ne oluyor. Bir de genç oyuncu oynatan hoca.
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