İşte Maicon gerçeği! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    İşte gerçeği!

    İşte Maicon gerçeği!

    Bu sezon 'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan , 'e karşı yedek soyundu.

    Bu sezon 'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan , 'e karşı yedek soyundu. Brezilyalı oyuncunun yerine Denayer forma giyerken, teknik direktör , değişiklikle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kafamızdaki teknik ve taknik anlayışa dair böyle bir karar verdik."
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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