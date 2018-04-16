Galatasaray'da goller yabancılardan – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da goller yabancılardan

    Galatasaray'da goller yabancılardan

    Spor Toto 'de 'i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da, bu sezon gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular attı.

    Sezon başında kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı-kırmızılı takımın, 'de bu sezon bulduğu gollerin yüzde 75'i yabancı futbolculardan geldi.

    Ligin en skorer takımı olan Galatasaray'da bu sezon 8'i yabancı, 5'i yerli olmak üzere 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

    Galatasaray'ın ligde ürettiği 65 golün 49'u yabancılar, 14'ü yerli futbolculardan gelirken, 2 golü de rakipler kendi kalelerine attı.

    GOLLERİN 26'SI GOMİS'TEN
    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, takımının ligde bulduğu gollerin 26'sına imza attı.

    Kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılı forma altında geçiren Fransız futbolcu, gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Trabzonsporlu futbolcu 'ın 4 gol önünde bulunuyor.

    Galatasaray'ın yabancılarından Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli altışar golle takıma katkı yaparken, Macion Roque 5, Younes Belhanda ve Mariano Filho ikişer, Fernando Reges ve devre arasında takımdan ayrılan Badou Ndiaye de birer kez ağları havalandırdı.

    YERLİLERDEN 14 GOL
    Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yerli futbolcular, bu sezon ligde 14 kez fileleri sarstı.

    Sarı-kırmızılılarda en skorer yerli oyuncu 6 golle olurken, 3, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ikişer, Serdar Aziz de bir kez topu filelerle buluşturdu.

    Galatasaray'ın bu sezon hanesine yazılan 65 golün 2'sini ise Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta Özgür Yılmaz ile ile yapılan müsabakada Emmanuel Adebayor kendi kalelerine attı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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