Dursun Özbek: "Şampiyonluk bizim hakkımız" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Şampiyonluk bizim hakkımız"

    Dursun Özbek: "Şampiyonluk bizim hakkımız"

    Eski başkan , seçimde “Üyelerimiz, camiamız, taraftarımız ile birlikte kupayı kaldıracağız” dedi

    Divan başkanlığı seçiminde sarı- kırmızılı kulübün eski başkanı de oyunu kullandı. Özbek, seçimde en iyi olanın seçileceğinden şüphe duymadığını belirten Dursun Özbek, "Ben de geldim oyumu kullandım. İnşallah 'a hayırlı bir seçim olacak" dedi. Yaklaşan kulüp başkanlığı seçiminin hatırlatılması üzerine Özbek, "Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim" cevabını verdi.

    'HEP BERABER KALDIRACAĞIZ'
    "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Özbek, "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını" dedi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dursun Özbek: "Şampiyonluk bizim hakkımız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN