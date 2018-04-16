Dursun Özbek: "Şampiyonluk bizim hakkımız"
Eski başkan Dursun Özbek, seçimde “Üyelerimiz, camiamız, taraftarımız ile birlikte kupayı kaldıracağız” dedi
'HEP BERABER KALDIRACAĞIZ'
"Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Özbek, "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını" dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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